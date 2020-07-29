Фритаун, , 13:07 — REGNUM Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био создал первый в стране специализированный суд по преступлениям сексуального характера. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра по гендерным вопросам и делам детей Манти Таравалли.

По его словам, суд был создан на фоне роста числа случаев «гендерного и сексуального насилия». Суд в столице страны, Фритауне, начал работу в понедельник, 27 июля.

«Подобные суды скоро будут созданы по всей стране», — добавил Манти.

Напомним, что в феврале 2019 года президент ввел режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев изнасилования.

Ранее в июле правительство страны создало шесть центров поддержки жертв сексуального и гендерного насилия по всей стране. Работа сотрудников заключается в том, чтобы проводить реабилитацию пострадавших, а также оказывать помощь полиции в сборе информации. В стране также была создана бесплатная круглосуточная горячая линия, чтобы побудить жертв насилия обратиться за помощью.

По данным Rainbow Initiative, одной из ведущих организаций по поддержке жертв насилия в Сьерра-Леоне, в период с января по май 2020 года в стране было зарегистрировано 1272 случая сексуального насилия.

Представитель Rainbow Initiative Дэниел Кеттор сказал в интервью ВВС, что со специальным судом слушания дел об изнасилованиях больше не будут затягиваться.