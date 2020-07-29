Таллин, , 12:15 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на пять и достигло 2042. Об этом 29 июля сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 2042 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за это же время в стране не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено свыше 117 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Польши было выявлено 512 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом