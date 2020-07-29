Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM В Свердловской области за одни сутки выписали по выздоровлению сразу 624 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Сегодняшний прирост по выпискам — рекордный с начала пандемии в регионе. Теперь число выздоровевших жителей увеличилось до 15 635 человек.

Лечение продолжают 137 пациентов в тяжёлом состоянии (из них 124 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ). Ещё у 711 пациентов наблюдают состояние средней тяжести. Ещё часть пациентов находятся в удовлетворительном самочувствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксирован 251 случай смерти от COVID-19.

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