Пенза, , 13:02 — REGNUM В Пензе разработают проект социальной карты для жителей города. Соответствующее поручение в среду, 29 июля, дал губернатор Иван Белозерцев главе администрации областного центра Андрею Лузгину.

По словам главы области, подобные карты действуют в ряде регионов страны, в Пензенской области подобный проект не был реализован. Благодаря социальной карте жители смогут приобрести товары и услуги со скидками. К таким категориям граждан следует отнести малообеспеченные и многодетные семьи, инвалидов и пожилых людей. Разработать данный проект губернатор поручил в короткие сроки.

Если социальная карта приживется в городе, в дальнейшем ее можно распространить по всей области, добавил Белозерцев.

По словам мэра Пензы, на первом этапе к проекту присоединятся аптечные и торговые сети, а также муниципальные предприятия. Также участниками проекта смогут стать магазины товаров для детей, компании, реализующие стройматериалы, товара для сада и огорода и другие представители бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, выпустить единую социальную карту предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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