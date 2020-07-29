Омск, , 12:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 июля в региональном минздраве.

За весь период в Омской области выявили 6524 носителя коронавируса. Выздоровели ещё 90 человек. Общее число выздоровевших — 3887.

За сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом, за весь период — 65.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в регионе было выявлено 6413 носителей коронавируса.

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