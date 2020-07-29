Москва, , 12:09 — REGNUM Если в России появится вакцина, то прививку от коронавируса готовы сделать 17% граждан, скорее готовы 29%, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Намерены категорически отказаться от вакцинации 26% опрошенных, еще 28% скорее против.

Однозначно и скорее готовы к прививке мужчины, а не женщины — 49% против 41% Больше всего желающих привиться от коронавируса среди молодежи до 24 лет (67%).

Опрос проведен: 9—13 июля 2020 года в 326 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавируса, разработанная в национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, может поступить в оборот с 15 августа.

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