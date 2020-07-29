Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В столице Чувашии после вмешательства прокуратуры с нового места работы был уволен бывший муниципальный служащий, ранее замещавший одну из руководящих должностей в администрации Чебоксар. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Экс-чиновник трудоустроился в одну из строительных организаций. В прокуратуре поясняют, что в рамках закона «О противодействии коррупции» за дачей согласия на его новое трудоустройство он обязан был обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

«Поскольку, находясь на муниципальной должности, он в том числе принимал решения о проверках данной организации и решения о согласовании строительства на территории Чебоксар», — говорится, в частности, в сообщении.

В суд подан иск к работодателю с требованием прекратить трудовые отношения с бывшим служащим. В прокуратуре отмечают, что новый сотрудник уволился, дело прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе главы Генеральной прокуратуры России Игоря Краснова по итогам 2019 года самыми коррумпированными регионами названы Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Тогда отмечалось, что за год выявлено 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе чаще всего регистрировались факты незаконного использования служебного положения, конфликта интересов (+8%), иных грубых нарушений, влекущих дисциплинарную (+6%) и административную (+13%) ответственность.

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