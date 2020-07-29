Черкесск, , 12:04 — REGNUM Жительница Карачаево-Черкесии Анастасия Бобровская победила во всероссийском конкурсе красоты «Красавица России». Она сумела обойти почти 80 соперниц и занять призовое место. Победа позволит ей представлять Россию на предстоящем конкурсе красоты в Швеции, пишет РИА Карачаево-Черкесия.

Анастасия Бобровская — выпускница Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева. По её словам, в состав жюри входили авторитетные представители мира моды и шоу-бизнеса, редакторы журналов, члены различных конкурсов красоты.

То, что именно она стала победительницей — было неожиданным для участницы из Карачаево-Черкесии. Она надеется, что сможет достойно представить свою республику на международном конкурсе красоты.