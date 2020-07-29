Нижний Новгород, , 12:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 июля выздоровели после заражения коронавирусом 75 697 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 101 185 человек, более 74,81% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 842 человека, а выписались по выздоровлении 1427 жителей округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 536 человек, в Оренбургской области — 186, в Ульяновской области — 135, в Саратовской области — 100, в Удмуртии — 91, в Самарской области — 80, в Башкирии — 55, в Пермском крае — 53, в Мордовии — 39, в Марий Эл и Пензенской области — по 38, в Татарии — 36, в Чувашии — 31, в Кировской области — девять.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 29 июля подтверждено 828 990 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5475 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,20%. Полностью выздоровели 620 333 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет более 12,20%.

Читайте также: В ПФО четвёртый день подряд выявляют менее 900 носителей коронавируса