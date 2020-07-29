Москва, , 12:11 — REGNUM Общество очень негативно реагирует на ВИЧ-инфицированных детей и подростков, рассказала родитель ВИЧ-положительного с рождения подростка Ольга на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Женщина участвовала в мероприятии при помощи телемоста без видеотрансляции. При этом рассказать о своей истории она согласилась лишь на условиях анонимности.

«Для меня эта тема очень важна и хорошо, что вы ее поднимаете. Когда я начала готовиться к пресс-конференции, то почувствовала злость от того что я не могу говорить открытым лицом, потому что общество не способно принять людей с ВИЧ-статусом. Я не открываю своё лицо ради своих детей, ради их спокойствия», — сказала Ольга.

Женщина указала, что общество крайне негативно реагирует на детей и подростков с ВИЧ. Более того, с подобным отношением она сталкивалась и в медицинских учреждениях.

«Мой сын родился, когда мне было 20 лет. Положительный ВИЧ-результат пришел к нам одновременно. Узнав о диагнозе моего сына, мой муж ушёл от меня. В медучреждении мне неоднократно говорили, что я родила смертника, что я и мой сын умрем с мучениями. Один раз кухарка в столовой больницы начала кричать на меня и моего сына — как я смею приходить вместе со всеми за едой. Мне сложно вспоминать, сколько раз мне приходилось сталкиваться с подобным отношением. Я не смогла оформить своего ребенка в детский сад, потому что боялась, что его будут травить в детском саду из-за его ВИЧ-статуса», — рассказала Ольга.

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