Варшава, , 12:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории Польши было выявлено 512 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает польский минздрав.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 44 416.

Также сообщается, что за это же время в Польше от COVID-19 скончались 12 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 1694

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 33 190 человек вылечились от нового заболевания и что в местных больницах на данный момент госпитализировано 1687 пациентов с наличием SARS-CoV-2, 66 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в агентстве государственных услуг Узбекистана коронавирус выявили у 57 сотрудников.