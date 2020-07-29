Киев, , 11:59 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании предполагаемых организаторов серии взрывов в Киеве, в частности, возле станций метро. Об этом передает 29 июля пресс-служба ведомства.

«Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве», — сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что речь идёт о взрыве у входа в станцию метро «Шулявская», а также о взрыве в жилом доме на Подоле. Одно устройство удалось обезвредить возле станции метро «Минская», а второе — на сортировочной станции.

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Как сообщили в спецслужбе, злоумышленники разослали в СБУ, МВД и ряд СМИ письма, в которых потребовали перечислить на электронный кошелёк 50 биткоинов, стоимость которых в данный момент составляет около $500 тыс.

«Оперативники установили двух основных исполнителей — именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы», — рассказали в СБУ.

Произведено 15 обысков, в ходе которых были изъяты доказательства преступной деятельности подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ заявили о пресечение «российской кибератаки» на сайт так называемого «представительства» президента Украины в Крыму. Никаких доказательств «русского следа» в спецслужбе не предоставили.

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