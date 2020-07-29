Магас, , 11:56 — REGNUM В Ингушетии обнаружен замаскированный блиндаж, в котором, по мнению правоохранителей, могли скрываться преступники, расстрелявшие сотрудника Росгвардии. На подступах к тайному убежищу бандитов, находившемуся в лесном массиве, была установлена растяжка, пишет «Интерфакс».

Напомним, сотрудник правоохранительных органов был найден убитым 28 июля в своей машине неподалеку от села Яндаре в Сунженском районе. Его расстреляли неизвестные, после чего похитили табельное оружие и скрылись. Их поиск ведется, возбуждено уголовное дело.

По данным «Интерфакса», в момент нападения сотрудник вневедомственной охраны «общался с девушкой на обочине дороги». Получив ранения, он смог сесть в машину и проехать несколько метров, после чего скончался. Девушка доставлена в РОВД.

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