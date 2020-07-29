Краснодар, , 11:55 — REGNUM 3,1 млн туристов побывали в Краснодарском крае с начала 2020 года, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев. По его данным, только с начала лета, когда регион начал постепенно снимать ограничения, на Кубань приехали более 1,7 млн гостей.

«Конечно, мы привыкли видеть другие цифры, но пандемия внесла свои коррективы. Весной нам пришлось фактически закрыть курорты. Безусловно, отрасль из-за этого серьезно пострадала, но только так мы смогли держать эпидситуацию под контролем, и с первого дня лета постепенно возвращаться к привычной жизни», — добавил Кондратьев.

Он сообщил, что в регионе прорабатывается пакет антикризисных мер, в частности, речь идёт о выделении в 2021 году 480 млн рублей на поддержку детского отдыха и 200 млн на благоустройство объектов турпоказа и организацию туристических событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 27 июля в город-курорт Сочи прибыли почти 500 тыс. человек, гостиницы и пансионаты загружены на 90%.