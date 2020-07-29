Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка изменила формат проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Петербурге. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада, муфтий Равиль Панчеев.

По его словам, молитву можно будет совершить на территории мечетей и молельных домов, однако придется соблюсти все требования Роспотребнадзора.

«Это дистанция в полтора метра, маски, перчатки и личный коврик. Во избежание заражения вирусом рекомендовано оставаться дома, особенно это относится к болеющим гражданам и лицам старше 65 лет как более подверженным заболеванию», — заявил муфтий.

Для удобства организуют онлайн-трансляцию чтения Корана и праздничной проповеди на официальном сайте Духовного управления и в соцсетях. Трансляция начнется утром 31 июля в 04:35.

Из-за пандемии коронавируса внутри Соборной мечети и на прилегающей территории смогут находиться значительно меньше людей, чем обычно. «Мечети не смогут вместить всех желающих», — добавил Панчеев.

С симптомами ОРВИ на территорию мечети также не пустят. Внутри нужно находиться на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Равиль Панчеев напомнил, что жертвоприношения нельзя осуществлять на территории Петербурга, но забой животных разрешен в специально отведенных местах в Ленобласти.

Напомним, из-за праздника будет ограничено движение транспорта в районе метро «Горьковская».

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