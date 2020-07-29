Йошкар-Ола, , 11:52 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались ещё два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Общее число летальных случаев среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в республике выросло до 33 человек.

По данным регионального минздрава, в настоящее время в инфекционных стационарах Марий Эл лечение получают 389 человек, из них у 378 диагностирована пневмония, включая 188 граждан с выявленным коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 29 июля выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3734 случая заражения SARS-CoV-2.

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