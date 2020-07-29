Душанбе, , 11:50 — REGNUM Правительство Таджикистана обратилось к населению в связи с ограничением в подаче электроэнергии, сообщили в пресс-службе правительства.

Власти республики призвали с пониманием отнестись к действиям энергохолдинга «Барки точик», так как вынужденные меры направлены на резервирование воды в Нурекском водохранилище.

Отмечается, что в стране наблюдается дефицит стока в реках Вахш и Пяндж. Это, в свою очередь, влияет на слабое заполнение водохранилищ таджикистанских ГЭС, что может отразиться на дефиците электроэнергии осенью и зимой.

«В сложившейся сегодня ситуации — это единственный путь, который может нам избежать проблем в зимний период», — говорится в правительственном сообщении.

В правительстве добавили, что вынуждены прекратить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан раньше установленного срока.

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