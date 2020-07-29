Москва, , 11:49 — REGNUM Дополнительные выплаты от государства жители России потратили на крупные покупки для детей. В основном граждане тратили деньги на в спортивные товары — в девять раз больше, чем в 2019 году, показал опрос ИХ «Ромир».

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На втором и третьем месте по объему трат — музыкальные инструменты, детские игрушки и мебель — рост в 5,5 и 4,5 раза соответственно.

Также родители в июне купили своим детям аксессуары для компьютеров и гаджетов — рост в 4 раза и велосипеды — спрос вырос в 3,5 раза.

Опрос проведен в июле 2020 года. Скан-панель домохозяйств основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ в 220 городах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня началось перечисление единовременных выплат по 10 тыс. рублей на детей, которым в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

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