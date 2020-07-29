Пермь, , 12:33 — REGNUM Обвиняемый в коррупционном преступлении бывший главный пристав Пермского края пытался свести счеты с жизнью, находясь в СИЗО, сообщают местные СМИ.

Адвокаты утверждают, что на их подзащитного оказывалось давление. Из-за этого экс-главный пристав региона был вынужден совершить явку с повинной. Ему предложили перейти под домашний арест, если он подпишет признательные показания. Но после подписания всех документов оставили прежнюю меру пресечения, информирует издание «Местное время».

В свою очередь портал properm.ru сообщает, что ГУФСИН опровергло информацию о попытке суицида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего главу УФССП по Пермскому краю задержали летом 2019 года. Его обвиняют в крупном взяточничестве.

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