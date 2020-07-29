Йошкар-Ола, , 11:42 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 июля выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3734 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3176 жителей республики, таким образом, более 85,05% от общего числа носителей коронавируса уже справились с заболеванием. За последние сутки выписаны 38 человек. 33 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки — двое жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республику поступили десять машин скорой медицинской помощи класса С, которые были закуплены на средства резервного фонда правительства РФ в размере 40 млн рублей. Благодаря новым транспортным средствам парк скорой помощи республики обновится на 13%.

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