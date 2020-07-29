Махачкала, , 11:44 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 11:00 29 июля, достигло 9183, сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика за минувшие сутки опустилась с 14-го на 15-е место среди субъектов РФ, пропустив наверх Саратовскую область.

Накануне в Дагестане, как и днем ранее, было выявлено 40 носителей коронавируса, а также зафиксировано 60 случаев выздоровления. Всего в республике болезнь победили уже 8111 пациентов с подтвержденным COVID-19, или более 88,3% от общего числа инфицированных.

Умерли в Дагестане к настоящему времени 444 человека, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в республике скончались два пациента с COVID-19, а с начала июля жертвами болезни стали уже 64 человека.