Москва, , 11:41 — REGNUM Распространение коронавируса отразилось на оказании помощи ВИЧ-инфицированным подросткам и детям. Об этом 29 июля заявил главный внештатный детский специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При всем желании мы не можем сказать, что пандемия коронавируса не затронула детей и подростков, живущих с ВИЧ», — сказал Воронин.

По его словам, ряд центров по борьбе со СПИДом были задействованы для борьбы с коронавирусом. Также центрам пришлось подстраиваться под режим самоизоляции для обеспечения лекарствами пациентов с ВИЧ.

«Многие наши центры сформировали мобильные группы для доставки препаратов ВИЧ-инфицированным в период самоизоляции», — сообщил Воронин.

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