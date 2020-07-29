Саранск, , 11:37 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 29 июля выявили 34 новых случая заражений коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4424 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3348 жителей республики, таким образом, уже выздоровели после заражения коронавирусом более 75,67%. За последние сутки выписаны 39 человек. 34 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, новых летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 июля в стационарах республики лечение получали 675 человек как подтверждённым заражением коронавирусом, так и с подозрением на COVID-19. 895 жителей Мордовии наблюдались медиками по месту жительства.