Бали, Индонезия, , 11:35 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио заявил, что остров Бали готовится к выполнению всех медицинских протоколов после запланированного открытия туристического сектора на Бали после 31 июля 2020 года, сообщает Antara.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что сектор туризма на Бали должен быть в состоянии обеспечить санитарный протокол, насколько это возможно, чтобы создать чувство доверия у туристов, которые приедут на остров.

«Мы вместе с другими министерствами и ведомствами продолжаем стремиться оказывать различную дополнительную помощь туристическому бизнесу в будущем», — заявил Вишнутама Кусубандио.

Напомним, 9 июля 2020 года правительство провинции Бали начало постепенно восстанавливать экономическую активность жителей острова, за исключением сфер образования и туризма. С 31 июля 2020 года индонезийские туристы смогут отправиться на остров Бали, а с 11 сентября иностранные туристы смогут приехать на остров.