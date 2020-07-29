Тула, , 11:34 — REGNUM Шесть пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки. Данные опубликованы 29 июля сайтом стопкоронавирус.рф.

Согласно данным федеральной статистики, за минувшие сутки в регионе был выявлен 31 новый носитель коронавируса. Выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением 36 пациентов.

В общей сложности в Тульской области за четыре с лишним месяца положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8261 человека, 6830 выздоровели. Умерли 226 человек с COVID-19.