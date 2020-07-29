Псков, , 11:38 — REGNUM Строительство великолукского отделения Псковской областной инфекционной больницы, которую начали возводить по поручению Владимира Путина, идет ударными темпами — готовность объекта составляет уже 22%, к 4 сентября медучрееждние будет сдано. Об этом 29 июля сообщил губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, параллельно с основными работами в настоящее время ведется планировка территории и подготовка к благоустройству. Большая часть асфальтирования и установка бордюрного камня будут проведены после окончания строительства. В том числе, будет предусмотрен тротуар от медицинского центра до пешеходной зоны на Октябрьском проспекте, установлен светофор и остановочные павильоны.

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«В учреждении запланирована установка более 500 наименований самого современного медоборудования, часть из которого не имеет аналогов в Псковской области», — отметил губернатор.

В связи с этим региональными властями принято решение еще на этапе строительства определить для больницы в Пскове и ее отделения в Великих Луках специалистов, которые будут следить за техническим состоянием здания, работой специализированного оборудования.

«Самое современное медицинское учреждение региона будет готово к 4 сентября», — заверил Ведерников.

Напомним, по поручению президента России в Пскове и Великих Луках — двух крупных городах региона, где в пандемию заболело наибольшее число жителей области — начато строительство новой больницы и ее отделения на 300 коек.

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Отметим, до этого времени в регионе не было профильной инфекционной из-за чего на время пандемии под COVID-19 были перепрофилированы два центральных медучреждения области в Пскове и Великих Луках, а для обучения персонала из Москвы были присланы профильные специалисты.

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Добавим, в настоящий момент в Псковской области наблюдается позитивная динамика выздоровления. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 40 заболевших, 33 выздоровело, умер еще один пациент.

Всего с начала пандемии области коронавирусной инфекцией заразились 3686 человек, 2535 выздоровело, 56 умерло, 1095 продолжают лечение. На данный момент в регионе проведено 62 995 исследований.

Видео: официальная страница Михаила Ведерникова в Instagram.

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