Владимир, , 11:36 — REGNUM За истекшие сутки подтверждено 25 положительных тестов на коронавирус во Владимирской области. Зарегистрированы четыре летальных исхода, сообщили 29 июля в федеральном оперативном штабе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 5541 человек. За сутки выписали 11 пациентов, всего во Владимирской области выздоровели 5137 граждан.

Скончались ещё четыре пациента. Таким образом, в регионе зарегистрировано 132 летальных исхода с начала пандемии.