Красноярск, , 11:25 — REGNUM По состоянию на 29 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 12 859 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 125 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Вылечились 11 553 человека, в том числе 120 за последние сутки.

В Красноярском крае скончались 318 пациентов с коронавирусом, в том числе семеро — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения регистрировались во всех территориях региона.

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