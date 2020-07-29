Красноуральск, Свердловская область, , 11:25 — REGNUM В Красноуральске Свердловской области наказаны родители подростков, устроивших расправу над девочкой-шестиклассницей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

известно, что расправу над школьницей устроили два мальчика и две девочки 2006−2009 года рождения. Также они унижали её честь и достоинство. Инцидент произошёл 24 июля. Девочка не получила серьёзных травм.

Теперь законные представители детей привлечены к административной ответственности. А сами дети поставлены на профилактический учёт. Как сообщало РЕ, об инциденте стало известно из соцсетей. Участники расправы сняли её на видео.

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