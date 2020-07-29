Ташкент, , 11:24 — REGNUM Узбекистанские пограничники задержали жителя села Ширинбулок Бекабадского района Ташкентской области с крупной партией наркотиков, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

Правоохранители изъяли у мужчины 10,13 кг опия и 19,74 кг гашиша. Пограничники выявили, что подозреваемый получил наркотики от своего знакомого через проволочное заграждение на границе с Таджикистаном. Злоумышленник планировал продать наркотики в Ташкенте

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня сотрудники СГБ Узбекистана изъяли 22 тыс. таблеток психотропного препарата. Оперативные мероприятия прошли в Каракалпакстане и Навоийской области.

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