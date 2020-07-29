Нальчик, , 11:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией приближается к шести тысячам. По данным федерального оперативного штаба на 29 июля у 5946 жителей региона подтвержден диагноз COVID-19.

За минувшие сутки прирост составил 15 человек. За последние дни это средний показатель численности вновь выявленных больных. Самый большой прирост в текущем месяце был зафиксирован 16 июля — 40 человек.

При этом, как отмечают в минздраве субъекта, ежедневно проводится около 800 тестов на коронавирус, их общее количество уже превысило 121 тысячу.

Численность госпитализированных с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него составляет на сегодняшний день 373 человека. Состояние 28 из них тяжелое — они помещены в реанимацию.

Всего в республике проходят лечение от COVID-19 398 пациентов. Вылечились за все время 5478 человек.