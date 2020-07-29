Киров, , 11:21 — REGNUM Сотрудники АО «Автотранспортное предприятие» в городе Кирове участвуют в испытании вакцины от полиомиелита в качестве средства профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказал руководитель АТП Денис Пырлог, сообщает портал Progorod43.

Всего в эксперименте участвуют семь сотрудников АТП, это водители, кондуктор, инженерно-технические работники, а также сам руководитель. Исследование рассчитано на 1500 человек, за участниками теста будут наблюдать полгода.

Программа по изучению применения полиомиелитной вакцины в целях профилактики коронавируса стартовала в Кировской области в мае. Её проводит научно-образовательный центр «Биополис» на базе Кировского государственного медицинского университета. Специалисты предполагают, что вакцина усилит защиту организма от коронавирусной инфекции.

В Кировской области по данным на 29 июля выявлено 4665 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4432 человека, скончались 68 пациентов.