Москва, , 11:20 — REGNUM За последние несколько лет ситуация с распространением ВИЧ-инфекции существенно изменилась в лучшую сторону. Об этом 29 июля заявил главный внештатный детский специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За последние годы ситуация кардинально изменилась. Ключевым звеном стали наши центры по профилактике и борьбе со СПИД. Удалось увеличить охват тестирования в России за 4 года на 10 млн человек. Это привело к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции на 7%. Результаты, достигнутые за столь короткое время, действительно впечатляющие», — сказал Воронин.

В то же время эксперт отметил тенденцию к увеличению доли подростков в общей численности несовершенных с ВИЧ. Решению этой проблемы следует уделять больше внимания, считает специалист.

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