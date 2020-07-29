Соль-Илецк, Оренбургская область, , 11:17 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области по факту смерти шестилетнего ребёнка в больнице возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 5 июля мальчик поступил в больницу с высокой температурой и болями в области живота. Вечером ребенка прооперировали — удалили аппендицит. На следующий день (6 июля) пациент скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы для выяснения всех обстоятельств и причин смерти ребёнка.