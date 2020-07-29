Ульяновск, , 11:13 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлено 104 носителя коронавируса, смертельных исходов не зарегистрировано. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 29 июля, в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 8885 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 104.

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 6172 пациента, в том числе за сутки выздоровление зарегистрировано у 135 человек. Продолжает лечение 2641 пациент с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 72 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские врачи предупреждали, что жители области, которые не соблюдают безопасную дистанцию и масочно-перчаточный режим, «очень серьезно рискуют», так как новая коронавирусная инфекция сопровождается «набором самых разнообразных симптомов», в том числе у людей с хроническими заболеваниями «последствия могут быть самыми серьезными». В частности, от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов и многого другого.

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