Казань, , 11:15 — REGNUM В Татарии по состоянию на 29 июля носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5534 человека, за сутки положительные тесты получили еще 33 пациента, рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4472 человека, за сутки — 36 пациентов. Скончался с момента начала наблюдения 41 человек, за последние сутки стало известно еще о двух погибших.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 14 пациентов, 19 — лечатся на дому. За сутки проведено более 4,8 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии в республике проведено более 442,8 тыс. тестов. В 13 госучреждениях обследуют на наличие коронавируса, в пяти частных клиниках проводят ПЦР-диагностику, на антитела возможно сдать тесты в 9-ти клиниках Татарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, выявлено 123 домашних очага коронавирусной инфекции, в трудовых коллективах — девять. Под наблюдением врачей остаются 1022 человека.

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