Рязань, , 11:13 — REGNUM Ещё 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области за минувшие сутки, сообщили 29 июля в регионально оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 189, в том числе трое детей.

Всего в регионе к этому часу подтвердили 6240 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5820 человек. В тяжёлом состоянии в рязанских больницах находится 21 человек, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На подтверждение в региональный минздрав направлены ещё 26 положительных тестов.