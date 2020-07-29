Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 136 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июля.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 22 муниципальных образованиях. Среди новых носителей инфекции — 70 жителей Ростова-на-Дону, десять батайчан, девять новочеркассцев. Более 23% новых пациентов — пожилые люди в возрасте старше 66 лет, 3,7% — дети.

Общее число случаев заражения в Ростовской области за весь период пандемии, по данным на утро 29 июля, составило 12 тыс. 674 человека. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,09.

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