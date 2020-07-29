Москва, , 11:06 — REGNUM На сегодняшний день в России для посещения открыто более половины пляжей. Как сообщили в Роспотребнадзоре 29 июля, заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии санитарным нормам получили 1 157 из 1 626 работающих пляжей. Это около 71,2%.

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Отмечается, что всего в реестрах субъектов обозначены 3 035 планируемых к открытию зон отдыха, где официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах. Это пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок.

«Сроки начала работы пляжей зависят от эпидемиологической ситуации и погодных условий в каждом регионе. В целом по Российской Федерации сейчас функционируют 1 626 пляжей в 40 субъектах», — говорится в сообщении ведомства.

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Добавим, что специалисты Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг качества питьевой воды в зонах рекреации. Всего по санитарно-химическим показателям было исследовано более 12,6 тыс. проб, из них не соответствует гигиеническим нормативам 11,8%. По микробиологическим показателям из почти 14,5 тыс. проб не соответствовали нормативам 7,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посетителей пляжей освободят от обязанности носить защитные маски в местах купания у открытой воды.

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