Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 44 носителя коронавируса, смертельных исходов не зарегистрировано. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным на 29 июля, в Чувашии всего официально подтверждено 6653 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 44.

Выздоровели 3647 человек, из них за сутки выписан 31 пациент. В настоящее время продолжают лечение 2955 пациентов с коронавирусом. Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии в Чувашии умер 51 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается работа по реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19 и имеют тяжёлые хронические заболевания. Их здоровье укрепляют на базе больниц, а в скором времени откроются санаторно-курортные учреждения.

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