Красноярск, , 11:11 — REGNUM По состоянию на 29 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 12 859 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 125 новых случаев заражения. Об этом сообщает оперштаб региона по коронавирусу.

Выздоровели в крае 11 553 человека, в том числе 120 за сутки. Скончались с начала эпидемии 318 пациентов с COVID-19, в том числе семеро — за сутки.

Под наблюдением в Красноярском крае находятся 1996 человек. Тестов на коронавирус за всё время проведено 598 569, в том числе 8821 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край остается на первой строчке рейтинга Сибирского федерального округа с самым высоким показателем распространения COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край лидирует по распространению COVID-19 в Сибири