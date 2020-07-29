Петрозаводск, , 11:03 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 34 заболевших COVID-19, при этом 31 выздоровел. Об этом 29 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В числе новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 25 выявлены в Петрозаводске, один — в Костомукше, пять — в поселке Лоухи, два — в селе Деревянное Прионежского района и один — в Пудоже.

С начала пандемии в республике коронавирусная инфекция была подтверждена у 2245 человек. Из них 1480 человек выписаны, 14 умерли, 751 заболевший продолжает лечение. Всего в регионе проведено 112 429 исследований, из которых 1156 — за прошедшие сутки.

В настоящий момент 807 человек находятся на карантине, при этом за сутки их количество сократилось на четыре человека, еще 11 человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в Карелии отмечается рост числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией — 1001 человек, в том числе восемь за прошедшие сутки. 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход: 72-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на коронавирус отрицательный.

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