Краснодар, , 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. В числе новых пациентов двое детей, шести и 16 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки подтвердилось в Краснодаре — 31. В Сочи 17 инфицированных, в Армавире — 15, в Славянске-на-Кубани — 11. По четыре новых пациента в Северском районе и Новороссийске, по три — в Анапе, Каневском и Красноармейском районах. По одному заболевшему в Новокубанском, Крымском, Абинском, Новопокровском, Тимашевском районах и Геленджике», — уточнили в оперативном штабе.

За период пандемии на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8072 человек, 6918 человек выздоровели, скончались 108 пациентов. В настоящее время в больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 32 пациентов: один из них на экстракорпоральной мембранной оксигенации, остальные подключены к аппаратам ИВЛ.