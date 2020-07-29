Тбилиси, , 11:00 — REGNUM Половина из десяти случаев заражения коронавирусом, выявленных за последние сутки в Грузии, связана с новым очагом распространения SARS-CoV-2. Об этом 29 июля рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, сообщает «Общественное телевидение».

Как рассказала врач, пять носителей коронавируса выявили в селе Гачиани Гардабанского муниципалитета, где проводится массовое тестирование населения.

«Из десяти пациентов источник пяти — Гачиани, четыре — импортированы, по одному случаю ведется поиск источника и исследование контактов», — сказала Эзугбая.

Она добавила, что в специализированных центрах страны от COVID-19 лечат 248 пациентов.

Напомним, ранее в нескольких селах Гардабанского муниципалитета в Грузии был выявлен новый очаг распространения коронавируса. Там введены дополнительные меры по эпидемиологической безопасности. Поскольку многие жители этого муниципалитета работают на рынке Лило в Тбилиси, работников рынка также стали массово проверять на коронавирус.

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