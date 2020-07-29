Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM Министерство обороны Казахстана ответило на видеоролик в социальных сетях, на котором женщина обвинила военнослужащих в использовании простой воды для дезинфекции улиц. Соответствующее заявление опубликовано 29 июля на сайте оборонного ведомства.

В министерстве заявили, что для дезинфекции используется специальный раствор. «Всё, что утверждается в данном видео, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обработки поверхностей внутри помещений и на открытом воздухе используются различные растворы. В министерстве уточнили, что раствор готовится строго в соответствии с инструкцией.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором женщина просит военнослужащих налить ей раствор на руки в качестве доказательства того, что для дезинфекции используется вода. По её словам, раньше раствор имел характерный запах, но сейчас военнослужащие используют обычную воду.