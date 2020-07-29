Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 40 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 26 человек, которые смогли полностью вылечиться от нее. Об этом 29 июля сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5797 заболевших, из них 4495 выздоровели, 56 умерли, еще 1246 продолжают лечение.

Отметим, за прошедшие сутки в регионе был выявлен 47 заболевший в 25 населенных пунктах области. Самое большое число заболевших зафиксировано в городе Никольское (10) и в Санкт-Петербургской городской больнице № 1 им. П.П. Кащенко (9) Гатчинского района, Кудрово (3), а также в городах Кириши, Волосово, Приозерск (2).

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