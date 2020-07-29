Екатеринбург, 29 июля 2020, 11:05 — REGNUM В Свердловской области обнаружили ещё 223 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (175 человек), а также Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральска, Каменска-Уральска, Каменского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Сухого Лога, Серова, Талицы, Туры и Нижнесергинского района.
Теперь в регионе подтверждено 20 157 случаев выявления коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отменили марафон «Европа-Азия» из-за пандемии COVID-19.
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