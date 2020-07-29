Красноярск, , 11:01 — REGNUM Краевой кардиоцентр в Красноярске готовят к плановому приёму пациентов. Работавший на его базе госпиталь для больных с COVID-19 сворачивают, передаёт телеканал «Енисей».

Помещения кардиоцентра тщательно дезинфицируют перед забором лабораторных проб. После получения отрицательных результатов медучреждение начнёт принимать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Валерий Сакович отметил, что профильные пациенты не получали здесь помощи около 2,5 месяцев. Люди постоянно звонят медикам, находятся в напряжении.

«Поэтому сейчас мы надеемся, что в течение 7−14 дней мы должны полностью провести дезинфекционные мероприятия», — сказал Сакович.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Красноярском крае к 29 июля выявили 12 859 случаев заражения SARS-Cov-2, выздоровели 11 553 человека, скончались 318 человек.