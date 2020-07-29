Великий Новгород, , 10:54 — REGNUM В Новгородской области по-прежнему незаметно снижение темпов распространения коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки в регионе обнаружили ещё 20 случаев заражения.

При этом заболеваемость растёт третьи сутки подряд. Всего в регионе выявили 3710 носителей вируса, 2355 человек выздоровели от COVID-19, включая 31 за последние 24 часа.

Умерло за время пандемии от этой болезни в Новгородской области 70 граждан, этот показатель остается неизменным вторые сутки подряд.