Пенза, , 10:56 — REGNUM В Пензенской области по данным на 29 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6409 человек. За сутки выявили еще 45 положительных тестов на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5475 человек, за сутки — 38 пациентов. С момента начала наблюдения скончался 81 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области вновь снимают ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для жителей региона разрешается посещение культовых помещений и зданий. Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, несмотря на это, режим повышенной готовности продлен до 31 июля.

Читайте также: В Пензенской области вновь открываются церкви и мечети